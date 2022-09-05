اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:26 م
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تقرير صادم عن الجفاف فى العام الجارى: الأسوأ منذ 500 عام

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:15 م
تقرير صادم عن الجفاف فى العام الجارى: الأسوأ منذ 500 عام الجفاف - صورة أرشيفية
وكالات

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نقلت صحيفة "نيكي" عن بيانات شركة التأمين الدولية "أون"، أن حجم الأضرار العالمية الناجمة عن الجفاف بالعديد من دول الكوكب خلال نصف العام، بلغت 13.2 مليار دولار على الأقل.

وحسب موقع روسيا اليوم، يقول الخبراء إن دول الاتحاد الأوروبي تعاني الآن من أسوأ جفاف في السنوات الخمسمائة الماضية، كما أن الجفاف محتدم في غرب الولايات المتحدة وباكستان والصين.

وانخفض في الصين، بسبب ضحالة الأنهار، إنتاج الكهرباء في عدد من محطات الطاقة الكهرومائية بنحو 40%، في حين أنه جرى في مقاطعة سيتشوان، على خلفية هذا السبب إيقاف مصنع تجميع شركة تويوتا للسيارات مؤقتا.

وكان خبراء من المعهد الوطني الياباني للدراسات البيئية وجامعة طوكيو قد نشروا في شهر يونيو الماضي تقريرا أكدوا فيه أن الجفاف بحلول منتصف هذا القرن، لن يكون في الصيف الاستثناء، بل القاعدة في العديد من المناطق، بما في ذلك ساحل البحر المتوسط​ وأجزاء كبيرة من أمريكا الجنوبية.

 


الجفاف

الولايات المتحدة

الصين

باكستان

الاتحاد الأوروبي



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