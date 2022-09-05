"تعليم القليوبية" تحظر تغيير الزي المدرسي القديم بآخر جديد تخفيفا على أولياء الأمور

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حظر تغيير الزي المدرسي على جميع الصفوف بمدارس المحافظة على مستوى 12 إدارة تعليمية مراعاة للأعباء الاقتصادية والاجتماعية وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور بكافة المدارس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تلقى شكوى عن قيام أحد المدارس التابعة لإدارة طوخ التعليمية بتغيير الزي المدرسي القديم بزي جديد، وعند الإطلاع على الأسعار الخاصة بالقديم والجديد تبين وجود فارق سعر للجديد يصل لحوالي 50% زيادة بسعر الزي الجديد، وبناء عليه تم على الفور صدور قرار بحظر تغيير الزي القديم بالزي الجديد.

وأضاف "محمود"، أن ذلك القرار يأتي بناء على تعليمات الوزارة بالتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية، بتوجيه مديري المدارس بالسماح للطلاب والتلاميذ بارتداء زي العام الماضي إذا كانت حالته ومظهره جيد، والاستقرار على الزي القديم.