تعرف على عادات الأكل الخاطئة التى تقف فى طريق خسارة الوزن

كتبت إيناس البنا

انظر حولك وستجد العديد من الأشخاص يحاولون إنقاص الوزن، ومع ذلك، قد يفقد البعض الوزن بشكل أسرع من البعض الآخر وهذا يعتمد على عوامل مختلفة، التمثيل الغذائي والنظام الغذائي المتوازن وأنماط التمرين، كلها مرتبطة ببعضها البعض ويلعب كل منها دورًا مهمًا في رحلة فقدان الوزن.

لإنقاص الوزن، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا ينقصه السعرات الحرارية مما يعني أنه سيتعين عليك حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، ومع ذلك، هذا لا يعني أنك تتوقف عن تناول أو تناول كمية قليلة من الطعام.

من المهم أن تأكل طعامًا يمدك بالكميات المطلوبة من العناصر الغذائية والطاقة ولكنه لن يضيف إلى الدهون في الجسم.

ولكن وفقا لموقع "timesnownews"، هناك بعض عادات الاكل التي قد تقف في طريق رحلتك لفقدان الوزن ويجب أن تدرك هذه العادات وتغيرها.

عدم استهلاك كمية كافية من البروتينات

يجب أن تكون البروتينات جزءًا من وجبتك اليومية لأنها تساعدك في إنقاص الوزن وتساعدك أيضًا على بناء العضلات، يمكن أن تساعد أيضًا في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول مما يقلل من فرص الأكل بنهم.

استخدام الكثير من الزيت أثناء الطهي

عند استخدام الكثير من الزيت أثناء الطهي ، يمكن أن يجعل الطعام عالي السعرات الحرارية بشكل مكثف وهذا شيء يجب تجنبه لفقدان الوزن، بدلًا من سكب الزيت من الزجاجة، يمكنك دهن القليل منه في المقلاة واستخدام هذه الكمية القليلة.

استخدام الكثير من المرق والصلصات

قد تجعل هذه المنكهات طعامك جيدًا ولذيذًا، ومع ذلك، يمكن أن تضيف إلى عدد السعرات الحرارية الخاصة بك، قد تحتوي هذه التوابل على سكريات مضافة وهو ليس خيارًا جيدًا أثناء فقدان الوزن.

الإكثار من تناول الطعام الصحي

قد تتناول الأطعمة بنهم مثل المكسرات أو زبدة المكسرات أو العديد من هذه الأطعمة، ومع ذلك، فهي تحتوي على دهون وكربوهيدرات صحية والإفراط في تناولها يزيد من عدد السعرات الحرارية ويقف في النهاية في طريق فقدان الوزن. لذلك، من المهم أن تتحقق من حجم حصتك ويمكن أن يساعدك ذلك في زيادة فقدان الوزن.