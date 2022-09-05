تعرف على أنواع علاج الاكتئاب.. منها العلاج السلوكي المعرفي

كتب – حسام الشقويرى

يشعر الكثير من الناس بمشاعر سلبية استجابة لأحداث الحياة الصعبة، و قد يعاني الشخص المصاب بالاكتئاب من أفكار ومشاعر سلبية دون سبب واضح تستمر لفترة طويلة من الزمن، ويمكن أن تكون أعراض الاكتئاب ساحقة وقد تجعل الشخص يشعر بالعزلة، وهناك العديد من خيارات العلاج المتاحة التي قد تساعد الشخص في إدارة أعراضه.

والاكتئاب هو اضطراب مزاجي يؤثر على شعور الشخص وتفكيره وتصرفه، وقد يربط الناس بين كلمة "اكتئاب" والحزن ومع ذلك ، يمكن أن تكون أعراض الاكتئاب معقدة وتختلف من شخص لآخر، وهناك أنواع مختلفة من الاكتئاب ، وأكثرها شيوعًا هو الاضطراب الاكتئابي الشديد ، وهذا النوع من الاكتئاب ينطوي على إصابة الشخص بنوبة اكتئاب لمدة أسبوعين على الأقل .

اعراض الاكتئاب :

استمرار الشعور بالحزن أو الفراغ

مشاعر اليأس أو الإحباط أو الغضب

فقدان الاهتمام بالهوايات

إعياء

أفكار الانتحار والموت

آلام الجسم

مشاكل في الجهاز الهضمي

زيادة الوزن أو فقدانه

صعوبة في النوم أو كثرة النوم

أنواع علاج الاكتئاب

يتضمن علاج الاكتئاب شخصًا يتحدث مع أخصائي صحة عقلية مدرب ، في بيئة آمنة ، بهدف مناقشة وفهم مشاعرهم وتطوير استراتيجيات التأقلم، و عادةً ما يوجه أخصائي الصحة العقلية الجلسة نحو موضوعات مثل الأفكار والمشاعر الحالية والعلاقات والصعوبات السابقة للمساعدة في فهم مشاعر الشخص وتقديم المشورة .

فيما يلي بعض أنواع العلاج التي قد يقدمها أخصائي الصحة العقلية لشخص مصاب بالاكتئاب.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

يركز العلاج السلوكي المعرفي على كيفية تأثير أفكار الشخص على شعوره وسلوكه اليومي، و يعتمد على النظرية القائلة بأن أنماط التفكير السلبي يمكن أن تغير سلوك الشخص وما يعتقده ، مما يؤدي إلى حلقة سلبية قد يصعب على الشخص إدراكها أو الخروج منها.

العلاج الشخصي (IPT)

تعتمد المعالجة الوقائية المتقطعة على مفهوم أن الصحة العقلية للشخص تتأثر بالصعوبات التي قد يواجهها في العلاقات والأحداث الحالية، و يختلف هذا النهج عن أنواع العلاج الأخرى التي قد تركز على ماضي الشخص.

العلاج النفسي الديناميكي

العلاج النفسي الديناميكي هو نوع من العلاج بالكلام، وهو يقوم على فكرة أن الحديث عن القضايا يمكن أن يساعد الشخص على إدراك الأسباب المحتملة لمشاكله وتطوير المهارات لمعالجتها.