تعرف على سبب اكتئاب مرضى السكر

كتب - حسام الشقويرى

من الممكن أن تؤدى متطلبات التعامل مع مرض مزمن مثل داء السكرى من النوع 2 إلى الإصابة بالاكتئاب، وقد يؤدى هذا فى النهاية إلى صعوبة إدارة المرض، ويبدو أنه من المحتمل أن كلا المرضين يتأثران بنفس عوامل الخطر، ويمكن أن يؤثر الاكتئاب على جميع مستويات الرعاية الذاتية، وقد يتأثر النظام الغذائى والتمارين الرياضية وخيارات نمط الحياة الأخرى سلبًا إذا كنت تعانى من الاكتئاب، وهذا بدوره يمكن أن يؤدى إلى ضعف التحكم فى نسبة السكر فى الدم، وفقا لما نشره موقع healthline.

تشخيص الاكتئاب لدى مرضى السكرى

إذا كنت تعانى من أعراض الاكتئاب، فعليك مراجعة الطبيب، ويمكنه تحديد ما إذا كانت أعراضك ناتجة عن سوء إدارة مرض السكرى أو الاكتئاب أو مرتبطة بمخاوف صحية أخرى، وسيجرى طبيبك بعد ذلك تقييمًا نفسيًا لمعرفة المزيد عن الأعراض والأفكار والسلوكيات والعوامل الأخرى ذات الصلة، ويمكنهم أيضًا إجراء فحص جسدي في بعض الحالات.

كيفية علاج الاكتئاب

- الدواء

يُعالج الاكتئاب عادةً من خلال مزيج من الأدوية والعلاج النفسى، وقد تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة أيضًا في تخفيف الأعراض، وهناك أنواع عديدة من الأدوية المضادة للاكتئاب، يتم وصف أدوية مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRI) ومثبطات امتصاص السيروتونين (SNRI)، ويمكن أن تساعد هذه الأدوية في تخفيف أعراض الاكتئاب أو القلق، ومن المهم معرفة أن بعض الأدوية الموصوفة للاكتئاب يمكن أن تسبب زيادة الوزن وتغيرات في التمثيل الغذائي، وقد يكون لبعض الأدوية آثار جانبية أكثر خطورة. تأكد من مناقشة الآثار الجانبية المحتملة لأي دواء يوصي به طبيبك.

- العلاج النفسي

يمكن أن يكون العلاج النفسى، المعروف أيضًا باسم العلاج بالكلام، فعالًا في إدارة أعراض الاكتئاب أو تقليلها، وهناك العديد من أشكال العلاج النفسى المتاحة، بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الشخصي، ويمكن أن يعمل طبيبك معك لتحديد الخيار الأنسب لاحتياجاتك.