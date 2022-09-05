تراجع محدود فى أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 1110جنيهات

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع محدود بحوالي 2 جنيه فقط، مستهل تعاملات الأسبوع ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1110 جنيهات للجرام في التداولات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1110 جنيهات .

عيار 18 يسجل 953 جنيها.

عيار 24 يسجل 1225 جنيها.

والجنيه الذهب 8880 جنيها.

ينتظر سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث الهامة التي من الممكن أن تؤثر على تداول المعدن الأصفر، إذ تسهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ويرتبط سعر الذهب في مصر بحركة سعر الذهب عالمياً وكذلك حركة الدولار في مصر، إضافة إلي عوامل العرض والطلب.

ومن المقرر يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر مديري المشتريات في كلا من (اليابان – الصين – السعودية – الإمارات)، كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو، علاوة على مؤشر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، بينما أبرز ما سيكون في هذا اليوم هو اجتماع منظمة أوبك.