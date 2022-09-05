بدء محاكمة طالب ثانوي متهم بالشروع في قتل زميله بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تنظر محكمة أحداث ديرب نجم، المنعقدة بمحكمة جنح مستأنف ديرب نجم، أولى جلسات محاكمة طالب بالصف الأول الثانوي خدمات؛ لاتهامه بالشروع في قتل زميله بعدما تعدى المتهم على المجني عليه وتسبب في إصابته بنزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب، وذلك داخل لجنة امتحاناتهما داخل مدرسة السادات الثانوية العسكرية في ديرب نجم.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التيسير بوصول الطالب محمد ا ي ال، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي العام (خدمات)، مقيم في مركز ديرب نجم، مصابًا بتوقف بعضلة القلب بعد إدعاء إصابته في الرأس على يد زميل له داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة خدمات في مدرسة السادات الثانوية العسكرية بمركز ديرب نجم، وتم عمل إنعاش قلب رئوي للطالب المصاب.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات المباحث الجنائية في مركز ديرب نجم حدوث مشادة بين المجني عليه وزميله المدعو محمد س، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي العام (خدمات) في مدرسة السادات الثانوية العسكرية بمركز ديرب نجم، تطورت إلى اعتداء الأخير عليه وإصابته.

جرى ضبط الطالب المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5442 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة أحداث ديرب نجم بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.