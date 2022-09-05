انسداد القولون.. 5 علامات تؤكد إصابتك منها الإمساك والغثيان

كتبت ميرفت رشاد

انسداد القولون ، هو حالة صحية تمنع محتويات الأمعاء من التحرك ، في حين أنه يمكن التعامل مع الكثير من الحالات من خلال إجراءات غير جراحية ، إلا أن الجراحة في بعض الأحيان ضرورية وتتم من خلال إجراء الجراحة بالمنظار ، مما يعني وجود شقوق صغيرة بالقرب من موقع الانسداد، وفى السطور القادمة سنوضح خمس علامات تشير إلى انسداد القولون ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - الشعور بالامتلاء



قد يكون الشعور بالانتفاخ والتورم من أعراض انسداد الأمعاء.

2 - غثيان

يقول الأطباء إن الغثيان قد يكون علامة على انسداد القولون.

3 - تشنجات العضلات



يقول الخبراء إن تقلصات العضلات يمكن أن تكون علامة على انسداد القولون، يجب عليك إخطار طبيبك إذا كنت غير قادر على تخفيف الأعراض بنفسك ، إذا أصبحت شديدة (ألم ، قيء ، تقلصات عضلية ، جفاف) ، أو إذا استمرت لأكثر من 8 ساعات.

4 - وجع بطن

قد يكون ألم البطن غير المبرر علامة على انسداد الأمعاء. يمكنك أن تسمع وتشعر بضيق معدتك ، وتشعر أحيانًا بتشنجات بطنية تجعلك تتعرق وتشعر بالغثيان ومع مرور اليوم ، تزداد التشنجات سوءًا تتقيأ .

5 - إمساك

قد تكون عدم القدرة على التبرز علامة على انسداد الأمعاء،معظم الناس لا يستطيعون التبرز أو لا يستطيعون إخراج الغازات ، ويبدأون في الانتفاخ الشديد، في بعض الأحيان يصبح الانزعاج شديدًا للغاية .