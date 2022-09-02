عالج انتفاخ القولون بهذه الفواكه

كتبت فاطمة ياسر

يعانى نسبة كبيرة من الأشخاص من مشاكل مختلفة فى القولون وأشهرها الانتفاخ، فهذا الأمر يزيد من تعرضك لعدم الراحة وألم فى المعدة، بالإضافة إلى تراكم الغازات والإصابة بالإمساك، وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز الفواكه التى تساهم فى تخفيف انتفاخ القولون، وذلك وفقا لموقع webmed.

وأوضح التقرير أن الموز يعد من الفواكه الجيدة التى تقلل من الشعور بانتفاخ القولون، فهو يحتوى على نسبة عالية من الألياف، والبوتاسيوم، لذا فتناولك له يعزز توازن السوائل في الجسم ويقلل من الشعور والإصابة بانتفاخ القولون.

وأكد التقرير أن تناول التفاح يعد من الخيارات الغذائية الرائعة التى تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور والإصابة بانتفاخ القولون، والسبب أن التفاح يحتوي علي نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم، ويمد الجسم بالسوائل والترطيب الذي يحتاجه، لأنه غني بنسبة عالية من الألياف، كما أن التفاح يعد من الفواكه الجيدة التي تقلل من حدة حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

يحتوى الكيوى على الألياف والبوتاسيوم، والعديد من العناصرالغذائية الرئيسية التي يحتاجها الجسم، ولذا فتناوله يقلل من فرص الإصابة بانتفاخ القولون، وأيضا يحد من ألم المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي، ولذا فتناوله يعد من الحيل الغذائية الرائعة.

وأخيرا أكد التقرير ضرورة تناول الأناناس للأشخاص الذين يعانون من انتفاخ القولون، فهو من الفواكه الغنية بالألياف، وفيتامين سي، وفيتامين ب، لذا فتنولك له يعد خيارا رائعا للحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، ويقلل من فرص تعرضه لأي مضاعفات صحية كالانتفاخ.