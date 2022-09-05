اليابان تلغى رحلات جوية وتوقف بعض المصانع بسبب إعصار هينامنور

وكالات

استعدت اليابان الاثنين، لتداعيات إعصار قوي حيث ألغت شركات طيران رحلاتها وعلّقت بعض الشركات الإنتاج في المصانع بالجزء الغربي من البلاد.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، اجتاح الإعصار هينامنور بالفعل أجزاء من جزيرة كيوشو الرئيسية الواقعة في أقصى غرب البلاد مصحوباً بهطول أمطار غزيرة الاثنين، مع توقعات بزيادة الأمطار والرياح مع اقتراب العاصفة الثلاثاء من سواحل البلاد الرئيسية مما رفع مستوى التأهب من الأعاصير إلى أعلى مستوى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يصل منسوب مياه الأمطار إلى نحو 300 مليمتر في أجزاء من كيوشو في غضون 24 ساعة حتى ظهر الثلاثاء، محذرة أيضاّ من رياح قوية وعواصف.

وقالت وسائل إعلام إن نحو 70 رحلة جوية ألغيت الاثنين.

وذكرت شركة تويوتا موتور إنها ستعلق بعض نوبات العمل المسائية في ثلاثة مصانع في غرب اليابان، بينما من المتوقع أن تعلق الوحدات لتابعة لشركتي نيسان موتور ونيسان شاتاي كو في إقليم فوكوكا الإنتاج الاثنين والثلاثاء.