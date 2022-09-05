الصحة العالمية: سوء التغذية يكلف العالم 3 تريليونات دولار سنويا

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية من أجل أنظمة صحية متكاملة.

وأكدت الدكتورة نعيمة القصير خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية اليوم، أن مصر تشهد حراكا قويا وفعالا فى تحسين الأوضاع الصحية إلي جانب تحسين البنية التحتية مع تقديم أفضل النظم الصحية .

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلي تردى الأوضاع في العديد من الدول بسبب سوء التغذية، مشيرة إلي أن سوء التغذية يكلف العالم 3 تريليونات دولار سنويا .

وأوضحت الدكتورة نعيمة القصير، أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لتعزيز الأمن الغذائى والزراعة المرنة والمستدامة، مشيرة إلي ضرورة تعزيز السلة الغذائية مع تحسين كافة السبل التى تؤمن غذاء الدول.

وأشارت إلي ضرورة خفض الهدر في الغذاء مع رفع جودته، مضيفة أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين الخصائص الصحية والحياتية للمصريين.