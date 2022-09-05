البورصة تربح 11 مليار جنيه ومخزون القمح يتجاوز 7 أشهر وتراجع الذهب.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع العديد من الأخبار الاقتصادية على رأسها البورة التي أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.314 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 12620 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة.

كما استعرض عبد الحليم سالم اعلان غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية نجاح موسم القمح هذا العام نتيجة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسير كافة إجراءات التوريد طوال فترة الموسم هذا العام، مما أدى إلى إقبال المزارعين على التوريد بكميات كبيرة .

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص

من جانب اخر سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 95.27 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.74 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت انخفاضًا بنحو 7.9%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 6.7%.

كما فتح سوق الذهب تداولاته هذا الأسبوع على تراجع طفيف للغاية وسط ترقب في السوق العالمي والمحلي للتطورات في الأداء الاقتصادي وتقارير الوظائف، ونجح الذهب عالمياً في تعويض جزء من خسائر الأسبوع الماضى وتسجل اونصة الذهب الآن 1714 دولار ويسجل الذهب فى مصر عيار 18 الآن 953 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1110 جنيهات.

عيار 18 يسجل 953 جنيها.

عيار 24 يسجل 1225 جنيها.

والجنيه الذهب 8880 جنيها.

واستعرضت النشرة ، اجتماع الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص.

وذلك في إطار الاجتماعات المتواصلة لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة للوزارة ومشروعاتها المختلفة، وفي ضوء توجه الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة شركة "بنشمارك باور إنترناشونال"، والمهندس حمدى جابر العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للأسمدة.

وأكد المهندس محمود عصمت على اهتمام الوزارة بتطوير شركات الأسمدة التابعة لها، ويتمثل ذلك في إنشاء مصنع "كيما 2" في أسوان باستثمارات نحو 11.6 مليار جنيه، وجاري استكمال المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما بإنشاء وحدة حامض النيتريك، فضلا عن الدراسات الجارية لتحديد احتياجات تطوير شركتي الدلتا للأسمدة في طلخا والنصر للأسمدة في السويس.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز استثماراتها في الاقتصاد الأخضر، حيث إن الأمونيا الخضراء تمثل مستقبل صناعة الأسمدة في مصر ولتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، وذلك لاعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة ومنها الرياح والطاقة الشمسية.