قرارات حكومية قوية لدعم وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة التصنيع المحلى.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرضت النشرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع التى أعدها وقدمها الزميل عبد الحليم سالم عددا من أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية اليوم الأحد 4-9-2022، من أبرزها القرارات القوية للحكومة لدعم الصناعة الوطنية والتصنيع المحلى من خلال خفض الضريبة الجمركية على 150 صنفا من الواردات والتى اعلنها اليوم الدكتور محمد معيط وزير المالية.

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التى تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئيًا أو كليًا فى إنتاجها؛ بما يحمى الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.

1 - ينبغى للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة على البضائع التى تُصدَّر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، إقرار المصدِّر بأن البضائع مُصدَّرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة.

2 - عند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، أن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، بحد اقصى سنتين .

3 - تطبيق فئة الضريبة الجمركية بخصم 20٪ على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها.

4 - تطبيق الضريبة الجمركية بخصم 2٪ على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف.

5 - تطبيق الضريبة الجمركية بخصم 5٪ من القيمة أن ترد المستلزمات والمكونات وقطع الغيار باسم إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع القائمة بإجراء عمرة للمحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية.

6 - تطبيق فئة الضريبة الجمركية بخصم 2٪ من القيمة أن ترد الأصناف باسم الجهة القائمة بالنشاط أو لحسابها .

7 - تطبيق فئة الضريبة الجمركية بخصم 2٪ على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، أن ترد الأشياء باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية.

8 - ينبغى للاستفادة من تطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع 300٪ أو فئة البند الداخلة فيه أيهما أقل على واردات قطاع السياحة أن يقتصر الاستيراد على الجهة التى تحددها وزارة السياحة .

من جانب اخر استعرضت النشرة أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1112 جنيها.

عيار 18 يسجل 954 جنيها.

عيار 24 يسجل 1272 جنيها.

الجنيه الذهب 8896 جنيها.

كما استعرض عبد الحليم سالم انخفاض خام القياس العالمى برنت بنحو 7.9%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 6.7%.

وسجلت أسعار النفط، 93.02 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.87دولار للبرميل.

واستعرضت النشرة كلمة الدكتورمحمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، أن مؤتمر المناخ الذى تستضيفه شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل يعطى أولوية ويخصص جلسات موسعة لمناقشة ملف الغذاء والمياه والطاقة بوصفها احتياجات أساسية فى حياة الإنسان تأثرت بالسلب بالاحتباس الحرارى والتغير المناخي.

وجاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر تنظمه جامعة عين شمس لمناقشة تأثير التغير المناخى على الإنتاج الغذائى فى المناطق الجافة

وقال محيى الدين أن عناصر الغذاء والمياه والطاقة شديدة الارتباط ببعضها البعض ولها أهمية بالغة فى حياة الإنسان، موضحاً أن أزمة المناخ إلى جانب بعض الأزمات الأخرى مثل جائحة كورونا وتصاعد الأزمات الجيوسياسية وخصوصاً الحرب فى أوكرانيا أضافت إلى معدلات الفقر وفاقمت أزمة الغذاء على مستوى العالم وأدت إلى تزايد أعداد الأفراد الذين يعانون من أزمات الأمن الغذائى ونقص مصادر المياه والطاقة حول العالم.