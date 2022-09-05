الإعدام لعامل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات ثأرية في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد زين علي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف أبوالحسن ومصطفى الحاجر، وعمر عبد العظيم، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي وأسامة الأمير، بمعاقبة عاملا بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل آخر، بسبب خصومة ثأرية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت، شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 17 يوليو 2017، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم صادق.ع.، تهمة قتل المجني عليه، عدلي.ع، 52 عامًا، بطلقات نارية بسبب تجدد خصومة ثأرية بين عائلة الجاني والمجني عليه، بقرية الكرنك في قنا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 18488 لسنة 2017 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 3041 لسنة 2017 إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بالإعدام شنقًا.