وأفاد المسؤول الأوكراني ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، بأن "إعادة نشر هذا اللواء الذي كان متمركزا فى منطقة خاركيف يأتي بعد نجاحه الهائل في صد هجوم للقوات الروسية على المنطقة، مشيرا إلى أن هذا اللواء يعد أكبر الوحدات العسكرية في صفوف الجيش الأوكراني.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأوكراني مقتل 300 جندي روسي وتدمير 19 دبابة و29 مدرعة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد قتلى الجنود الروس إلى 49 ألفا و800 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضى عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.