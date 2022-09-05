أستاذ علاقات دولية: أوروبا ستشهد شتاءً قارسا بسبب وقف الغاز الروسي

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد في العلاقات الدولية، إن ما تقوم به روسيا باستخدام ورقة الغاز، بمثابة ضغط كبير على الاتحاد الأوروبي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث إن أوروبا تعتمد كليا على الغاز الروسي.

أضاف الديب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن روسيا ترفض مسألة إعادة ضخ الغاز عبر "نورد ستريم 1" لأوروبا، مؤكدا أن الأزمة في أوروبا قائمة وسوف تستمر في المستقبل القريب.

وتابع الدكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد في العلاقات الدولية، أنه من الواضح أن أوروبا سوف تمر بشتاء قارس ومشاكل اقتصادية كبيرة في الشتاء المقبل، وقد نرى مظاهرات كبيرة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عمليات تغيير كبير داخل السلطات الأوروبية، بسبب الضغط الروسي.

وأكمل: "كل ما سيحدث داخل أوروبا لن يجعل أوروبا ترضخ للمطالب الروسية، لذلك نحن أمام حرب أيديولوجية، لأن الاتحاد الأوربي يعلم أنه إذا رضخ للمطالب الروسية سوف يرضخ مستقبلا لكل تحركات روسيا، وسوف تكون هناك أزمة إنسانية كبيرة نتيجة التعنت الروسي".