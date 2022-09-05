"أزهر الإسكندرية" تنهى تدريب موجهى المرحلة الابتدائية لرفع كفاءتهم

الإسكندرية أسماء على بدر

أنهت الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالإسكندرية أعمال تدريب المجموعة الثالثة لبرنامج تنمية مهارات موجهي المرحلة الابتدائية، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بقيادة الشيخ خميس محمد وكيل أول المنطقة ومتابعة علاء العريان الوكيل الثقافي، والذي تقوم على تنفيذه إدارة التدريب بالمنطقة بقيادة أمين عزام مدير الإدارة بالمنطقة.

جاء ذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين على تنفيذ المنهج الجديد تحت رعاية وتوجيهات الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف الدكتور شريف سميح مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع المنطقة الازهرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد وكيل أول منطقة الإسكندرية وعلاء العريان الوكيل الثقافى لقاء توعوي مع تلاميذ معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي . على صعيد اخرنظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع المنطقة الازهرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد وكيل أول منطقة الإسكندرية وعلاء العريان الوكيل الثقافى لقاء توعوي مع تلاميذ معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي .