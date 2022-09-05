اليوم السابع
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"أزهر الإسكندرية" تنهى تدريب موجهى المرحلة الابتدائية لرفع كفاءتهم

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:41 م
"أزهر الإسكندرية" تنهى تدريب موجهى المرحلة الابتدائية لرفع كفاءتهم "أزهر الإسكندرية" تنهى تدريب موجهى المرحلة الابتدائية لرفع كفائتهم
الإسكندرية أسماء على بدر

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أنهت الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالإسكندرية  أعمال تدريب المجموعة الثالثة لبرنامج تنمية مهارات موجهي المرحلة الابتدائية، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بقيادة الشيخ خميس محمد وكيل أول المنطقة ومتابعة علاء العريان الوكيل الثقافي، والذي تقوم على تنفيذه إدارة التدريب بالمنطقة بقيادة أمين عزام  مدير الإدارة بالمنطقة.
 
 
جاء ذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين على تنفيذ المنهج الجديد تحت رعاية وتوجيهات الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف الدكتور شريف سميح مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.
على صعيد اخر 
 
نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع المنطقة الازهرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد وكيل أول منطقة الإسكندرية وعلاء العريان الوكيل الثقافى لقاء توعوي مع تلاميذ معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي .
 
 
ويهدف اللقاء لتعريف الطلاب بمبادرة حياة كريمة ودورها وتأثيرها على المجتمع المصري وأهمية ترشيد استهلاك المياه، علمًا بأنه قد عقد نفس اللقاء بمعهد الراشدين الابتدائي الأسبوع الماضى، جاء ذلك تحت إشراف محمد سليم مدير إدارة المنتزة، ورانيا منسي موجه التربية الاجتماعية بالإدارة.
 

 


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