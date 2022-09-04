10 طرق لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة فى الصيف

كتبت إيناس البنا

عندما تقضي وقتًا في الهواء الطلق في الصيف، تستمتع بأشعة الشمس وتحصل على كل فيتامين (د) ، ويساعد فيتامين د الموجود في أشعة الشمس على تطوير عظام أقوى وأكثر صحة، على الرغم من أن التعرض لبعض أشعة الشمس مفيد للجميع ، إلا أن لكل شيء إيجابيات وسلبيات.

إن قضاء الكثير من الوقت في الشمس يمكن أن يكون بنفس القدر من الضرر للبشرة، فعندما تعرض نفسك لأشعة الشمس ، تتعرض أيضًا لأشعة الشمس فوق البنفسجية، والتى يمكن أن تؤثر على العينين والجلد وكذلك جهاز المناعة.

وفقا لموقع " healthsite"، عندما تكون في الخارج ، حاول تقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية أو القضاء عليها عن طريق اتخاذ الإجراءات الاحترازية، إذا قمت بذلك ، فسوف تقضي أيضًا على مخاطر الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة وإعتام عدسة العين.

علامات تعرض بشرتك لحروق الشمس



التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن يسبب حروق الشمس على الجلد.

احمرار الجلد

ألم وانزعاج في الجلد .

يمكن أن تؤدي حروق الشمس أيضًا إلى تقشر الجلد وعدم الراحة .

إجراءات احترازية بسيطة



لن تستغرق الإجراءات الاحترازية الكثير من وقتك ، لكنها ضرورية للغاية.

وضع كريم واقى من الشمس :

أفضل طريقة لحماية نفسك من الأشعة فوق البنفسجية هي وضع أكثر من كمية كافية من واقي الشمس، تأكد من أنه مقاوم للماء ويحتوي على عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30.

ارتدي ملابس تحميك من الأشعة فوق البنفسجية:



يجب أن توفر الملابس ذات الأكمام الطويلة ، وقبعة لتغطية وجهك ، وبنطال ، ونظارات شمسية لعينيك تغطية كافية.

قم بتضمين فيتامين د في النظام الغذائي لأطفالك:



وتأكد من تغطية الأطفال الأكبر سنًا وأطفالك وحمايتهم باستخدام واقي الشمس.

توخ الحذر وأنت بالقرب من الرمال أو المسطحات المائية:



حيث تعكس الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، يمكن أن تكون أكثر عرضة للإصابة بالحرق نتيجة لذلك.

احصل على فيتامين د من الفيتامينات:



بسبب تغير المناخ ، فإن التعرض الطبيعي لأشعة الشمس ليس صحيًا للبشرة، بدلاً من ذلك ، احصل على كل فيتامين د الذي تحتاجه من طرق أخرى مثل مكملات الفيتامينات والأطعمة الغنية بالفيتامينات.

لا تجلس طويلا في الشمس للحصول على اللون:



يمكن أن تسبب الأشعة فوق البنفسجية من طيف الشمس فوق البنفسجي وأسرة التسمير التجاعيد وسرطان الجلد.

احمى شفتيك:



لحماية شفتيك ، ضعي مرطب شفاه مع عامل حماية من الشمس 15 على الأقل.

يمكنك تقليل مخاطر تلف الجلد وسرطان الجلد عن طريق البحث عن الظل تحت مظلة أو شجرة أو أي مأوى آخر، حتى عندما تكون في الظل ، تأكد من حماية بشرتك باستخدام واقي الشمس أو ارتداء ملابس واقية.

تجنب التعرض للشمس في أوقات معينة:



حاول عدم جدولة الأنشطة الخارجية بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً

ارتدى النظارات الشمسية:



تحمي النظارات الشمسية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية وتقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، كما أنها تحمي الجلد الرقيق حول عينيك من التعرض لأشعة الشمس، توفر النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة الحجم أفضل حماية، تعمل النظارات الشمسية الملتفة بشكل أفضل لأنها تمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية من الجانب.