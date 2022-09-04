اليوم السابع
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وكيل صحة الشرقية يُتابع بلاغ حدوث ماس كهربائي بمستشفى الزقازيق العام

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:44 م
وكيل صحة الشرقية يُتابع بلاغ حدوث ماس كهربائي بمستشفى الزقازيق العام جانب من جولة وكيل الوزارة
الشرقية - إيمان مهنى

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أجرى الدكتور خالد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرورا على مستشفى الزقازيق العام، لتفقد سير العمل بعد تلقيه بلاغا بحدوث ماس كهربائى بالدور الرابع بالمستشفى، يرافقه نائب مدير عام الطب العلاجى، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول الحضانات بالمديرية.

 

وقام الدكتور خالد فوزى بالاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، موضحاً بأن المعاينة المبدئية تشير إلى حدوث ماس كهربائى بجناح العمليات الواقع تحت التطوير بالدور الرابع، أدى إلى نشوب حريق بسيط بجزء خشبى بباب السطح، وانتشار بعض الأدخنة به، وتمت السيطرة عليها فى غضون 10 دقائق دون أى خسائر على الإطلاق سواء مادية أو بشرية، وتم استدعاء الحماية المدنية، كما تم إبلاغ الشرطة للوقوف على ملابسات الحدث.

 


الشرقية

صحة الشرقية

مستشفي الزقازيق العام

حريق مستشفي الزقازيق العام



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