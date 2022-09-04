اليوم السابع
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وكيل الصحة بدمياط يجتمع بمديري المستشفيات والإدارات بديوان المديرية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:26 م
وكيل الصحة بدمياط يجتمع بمديري المستشفيات والإدارات بديوان المديرية جانب من اللقاء
دمياط معتز الشربيني

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اجتمع  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم، بمديري المستشفيات  مديرى الإدارات العامة والفنية بمديرية الصحة، حيث قام بمتابعة تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية التى يعمل عليها قطاع تنظيم الأسرة والتى تشمل تركيب لولب ما بعد الولادة اثناء العمليات القيصرية بالمستشفيات.

كما قام بمتابعة عمل مبادرة الكشف عن بعد telemedicine والتى تخدم المواطنين فى الكشف عليهم بواسطة اساتذة الجامعات و متابعة الحالات بدون الانتقال من أماكنهم، بالإضافة إلى ذلك أكد على تفعيل دور غرف الترصد بالمستشفيات ، كما استعرض خطة استعداد الصحة لبدء العام الدراسي الجديد الشهر القادم، كما ناقش  بعض السلبيات التى قد تعوق خطة العمل و ايجاد الحلول المناسبة لها بالاضافة الي متابعة توافر الادوية و المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات.

واختتم وكيل الوزارة اجتماعه بالتشديد على متابعة حصول كافة المترددين على جرعتي لقاح فيروس كورونا و التأكيد على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية بالمستشفيات.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


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