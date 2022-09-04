رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 124845 طنا بميناء دمياط

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15148 طنا تشمل: 2045 طن رمل و5000 طن علف و600 طن ملح و6000 طن يوريا و1503 أطنان بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34531 طن تشمل : 1300 طن ذرة و 13800 طن قمح و 8210 طن خردة و 802 طن خشب زان و 3272 طن ابلاكاش و 5000 طن زيت طعام و 2147 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 627 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 21 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2694 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124845 طنا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 155274 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2637 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3316 شاحنة .