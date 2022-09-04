اليوم السابع
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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 124845 طنا بميناء دمياط

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:18 م
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 124845 طنا بميناء دمياط ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15148 طنا تشمل: 2045 طن رمل و5000 طن علف و600 طن ملح و6000 طن يوريا و1503 أطنان بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34531 طن تشمل : 1300 طن ذرة و 13800 طن قمح و 8210 طن خردة و 802 طن خشب زان و 3272 طن ابلاكاش و 5000 طن زيت طعام و 2147 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 627 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 21 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2694 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124845 طنا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 155274 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2637 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3316 شاحنة .

 

 


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