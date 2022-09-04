اليوم السابع
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وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يناقشون ارتفاع أسعار الطاقة 9 سبتمبر

الأحد، 04 سبتمبر 2022 08:58 م
وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يناقشون ارتفاع أسعار الطاقة 9 سبتمبر الاتحاد الأوروبى
وكالات

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ذكرت "سكاى نيوز عربية" أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون ارتفاع أسعار الغاز في التاسع من الشهر الجاري.

وقال المفوض الأعلى للسياسية الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن شتاءً صعبا ينتظر القارة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، موضحا أن الحفاظ على التوازن العسكري على الأرض فى أوكرانيا، والوحدة بين الأوروبيين، فإن الأوضاع ستكون أفضل بحلول الربيع بالنسبة لأوروبا

ويأتي القرار بعدما وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة في البلاد.

وتأتي الخطوة الفنلندية في أعقاب قرار اتخذته السويد المجاورة في وقت سابق اليوم الأحد، لتزويد مولدات الكهرباء بما يصل إلى 250 مليار كرون (23.2 مليار دولار) في شكل ضمانات ائتمانية لدرء خطر حدوث أزمة مالية.
 

الاتحاد الأوروبي

وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبى

أسعار الغاز فى أوروبا

فنلندا

أزمة الطاقة

الأزمة الأوكرانية



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