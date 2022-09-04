نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروعات التطوير بشوارع بولاق الدكرور

كتبت - مرام محمد

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، نسب تنفيذ المشروعات بالمناطق غير المخططة بحي بولاق الدكرور والجارية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية والمشروعات المشتركة مع الوكالة الألمانية giz، وذلك انطلاقا من خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية للوقوف علي انتظام العمل ونسب الإنجاز.

شملت جولة نائب المحافظ، معاينة شوارع الحداد اسماعيل وشارع طلبة، والتي أكدت خلالها هند عبد الحليم أن المحافظة تحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من تحسين للبيئة المحيطة ورفع كفاءة الطرق والشوارع ودعم خدمات البنية التحتية.

وأوضحت هند عبد الحليم، أن المشروعات الجارية تحظى بمتابعة دورية للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة والالتزام بالمواصفات المحددة لها لضمان عوامل الاستدامة.

وأكدت هند عبد الحليم، على التعاون مع الشركات والجهات المنفذة لإزالة اي معوقات تؤثر علي انتظام العمل.