نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد عيادة الجامعة للتأمين الصحي والمراكز ذات الطابع الخاص

الغربية عادل ضرة

تفقد اليوم الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عيادة الجامعة الشاملة للتأمين الصحي، لمتابعة تطوير العمل بالعيادة ورفع كفاءتها لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للموظفين والعاملين وجميع منسوبي الجامعة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وفي إطار التعاون بين جامعة طنطا والهيئة العامة للتأمين الصحي.

ووجه نائب رئيس الجامعة خلال جولته بضرورة استكمال تجهيز العيادة بأحدث الأجهزة الطبية، مثنياً على جهود العاملين بالعيادة الطبية لدورهم في تيسير حصول العاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا على الخدمات الطبية المختلفة التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي، رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة لميس حجازي مدير عيادة الجامعة بالتأمين الصحي والدكتورة شيماء صبحى مدير المكتب الفني.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة المراكز ذات الطابع الخاص بمبنى كلية الآداب القديمة لمتابعة تقارير تقييم الأداء عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، وآليات تطوير الهياكل المؤسسية وتطبيق التحول الرقمي بمركزي الدراسات الدولية والتعليم عن بعد، واللغات والتعليم المستمر، رافقه خلال الجولة الدكتور ولاء عراقيب مدير مركز الدراسات الدولية والتعليم عن بعد.

ووجه سليم بضرورة تحديث وتطوير خطة العمل بالمراكز طبقا للاحتياجات ورقمنة جميع الخطوات التي يتم اجراؤها، علاوة ً على دراسة امكانية استخدام تقنية الواقع الافتراضي، واستهداف تطوير وتصميم إطار عمل للواقع الافتراضي لتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في بيئة عمل تفاعلية مُحفزة على الإبداع والابتكار.