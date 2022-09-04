اليوم السابع
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متحدث الزراعة: مبادرة التمويل الأخضر تهدف إلى تمكين المرأة وصغار المزارعين

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:06 م
متحدث الزراعة: مبادرة التمويل الأخضر تهدف إلى تمكين المرأة وصغار المزارعين محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة
كتب محمود رضا الزاملى

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قال محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة الإنتاج الزراعى، لذلك تم إطلاق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بمبلغ مليار جنيه لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وهذا البرنامج يهدف للمساعدة فى تمويل الفلاحين وتمكين المرأة بالفائدة الميسرة، والمبادرة تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم .

 

وأضاف متحدث وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى أم سى، أن المشاركة فى مبادرة التمويل الأخضر من خلال تقديم طلب للبنوك ويتقدم المستفيد، ويحصل على موافقه مبدأيه ثم يحصل على القرض الميسر، والدولة تسعى للتطوير فى كل قطاعات الزراعة

 

وتابع متحدث وزارة الزراعة، المبادرة هدفها زيادة جودة المحاصيل الزراعية، والاستفادة من الزراعة الحديثة لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تساعد الفلاحين لزيادة الإنتاج بشكل منهجى وعلى أسس علمية وتحقيق مستهدف الدولة من الزراعة المستدامة، مؤكدا على أن الدولة تضع فى أولوياتها الفلاحين. 

 

واستكمل متحدث وزارة الزراعة، أن الزراعة التعاقدية تزيد المستهدف من السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن مبادرة التمويل الأخضر ستتم بالتعاون مع البنوك المشاركة فى برنامج التنمية الزراعية، و تم إقراض الأنشطة الزراعية بأكثر من 9 مليارات جنيه.


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مبادرة التمويل الأخضر

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مصر



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