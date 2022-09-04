فواكه صيفية مهمة لصحة طفلك.. عوديه عليها

-البطيخ:

-التفاح:

-المانجو:

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم الفواكه التي ينصح بتناولها وأعتياد الطفل عليها، وذلك وفقا لموقع “indianexpress”.يحمي الطفل من الإصابة بالجفاف خلال فصل الصيف، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الماء، فتناوله يرطب جسم الطفل، وأيضا يحافظ علي توازن السوائل بداخل الجسم، ويمده بالاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يقوي الجهاز المناعي للطفل لأنه يحتوي علي فيتامين أ.يحتوي علي الحديد والألياف، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وفيتامين ب، ولذا تناولة يعد مفيد جدا لصحة الطفل، ويحمية من الأمراض، ويقوي الجهاز المناعي الخاص به.

تحتوي علي فيتامين سي، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي للطفل، ويحميه من التعرض لأي مضاعفات صحية، كما أنها غنية بالألياف المفيدة للجسم، ولكن أحذري الإفراط فيها لأنها قد تتسبب في إصابته بالحساسية.

-التين:

يعد تناول الفواكه الغنية بالألياف المهمة، كما أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهة للجسم، ولذا اعتياد طفلك علي تناوله يعد من الحيل الغذائية الرائعة والتي تساهم تقوية جهازه المناعي.