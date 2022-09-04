الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن المستشار محمد حسن رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية عن غلق باب التصويت داخل اللجان الانتخابية بنقابة المحامين بالإسماعيلية.

وقال المستشار محمد حسن محمد رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالإسماعيلية فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن اللجنة العامة انتظمت فى العمل من الساعات الاولى من فتح باب الاقتراع حتى الان.

وأضاف أنه لاتوجد مشاكل أو عقبات فى العملية الانتخابية مضيفا بأن سيتم غلق باب التصويت الساعة الخامسة مساء وفى حالة وجود ناخبين داخل اللجنة سيتم السماح لهم بالادلاء باصواتهم مؤكدا أن عمليات الفرز ستتم داخل اللجنة العامة وسيتم إعلان النتيجة من خلال اللجنة العامة المشرفة على انتخابات محامين مصر بالقاهرة.

وشهدت اللجان الانتخابية بنقابة المحامين بالإسماعيلية تزايد فى الاقبال وخاصة عقب انتهاء العمل فى المحاكم والنيابات .

كما شهدت اللجان فى الساعات الاولى من عمليات التصويت اقبال متوسط منذ بداية الاقتراع وانتظام العملية الانتخابية .

وانطلقت انتخابات نقابة المحامين، اليوم الأحد، على مستوى محافظات الجمهورية، حيث استعدت نقابة محامين الإسماعيلية، لاختيار نقيب جديد للمحامين، من بين 18 مرشحًا، خلفًا للنقيب الراحل رجائي عطيه الذي وافته المنية في شهر مارس الماضي.

واستعدت نقابة المحامين بالإسماعيلية، لانتخاب النقيب العام من بين 18 مرشحا، بتجهيز 4 لجان علي مستوي المحافظة وذلك بمقر نقابة محامين الإسماعيلية لإجراء الانتخابات لانتخاب النقيب العام وتضم نقابة الإسماعيلية 4 لجان فرعية وهي لجان قسم أول ، وقسم ثان و قسم ثالث مركز الإسماعيلية، بالإضافة إلى لجان مراكز الإسماعيلية والتي تضم مراكز القنطرتين غرب وشرق وفايد والتل الكبير وأبوصوير .

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة.

وتعقد انتخابات المحامين اليوم الأحد في 333 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة ومقرات النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل ، ويتنافس على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة ،وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.