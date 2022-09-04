غداً.. النطق بالحكم في قضية إشعال شقيقين النيران في موظف من ذوي الهمم

كفر الشيخ محمد سليمان

تشهد محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ، غداً الأحد، الموافق 5 سبتمبر الجاري، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبو حطب، السيد عباس السيد، سكرتارية أحمد جبر إبراهيم، النطق بالحكم على شقيقين تم إحالة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك في أحداث القضية رقم 8616 لسنة 2021 جنايات قلين، والمقيدة برقم 4069 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، والتي تمت أحداثها بقرية المنشية الكبرى التابعة لمركز قلين.

كانت بداية الواقعة في 30 يونيو 2021، عندما استعرض كل من أ. ا. ع. م. ص، 26 عاما، نقاش ومقيم بقرية المنشية لكبري، التابعة لمركز قلين، وشقيقه عبد الله 23 عاما، القوة، ولوّحا بالعنف قبل المجني عليهما محمد فتحي محمد العطار،" موظف بالشباب والرياضة من ذوي الهمم، ومحمد عماد شكري، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى، وأحرزا أسلحة بيضاء ومواد معجلة بالاشتعال وعرضا حياتهما للخطر وكدّرا الأمن والسلم العام.