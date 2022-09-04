اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

طبيبة بيطرية: اكتشاف فساد الدواجن المطهية من رائحتها "صعب" بسبب التوابل

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:00 ص
طبيبة بيطرية: اكتشاف فساد الدواجن المطهية من رائحتها "صعب" بسبب التوابل الدجاج
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، صعوبة التعرف على الدجاج الفاسد بعد طهيه، وأرجعت ذلك إلى التوابل والخلطات التى يتم وضعها على الدواجن، مشيرة إلى أن هناك علامات يمكن من خلالها تمييز الدجاج المطهى الصالح للأكل، والفاسد، وهى:

1-اللون  :

 إذ تغير لونه للرمادى بعد الطهى يعني ذلك أنه فاسد وغير صالح للتناول .

 

2-علامات العفن :

نقوم بتقليب الدجاج للتأكد من عدم وجود أي علامة ظاهرة للعفن عليه .

 

3-تذوق الدجاج :

أفضل اختبار للتأكد من سلامة الدجاج المطهي هو تذوقه قبل بلعه، إذا كان طعمه غير معتاد يفضل عدم تناوله.

 

وأوضحت أن طرق التأكد من سلامة الدجاج المحفوظ في الفريزر، هى :

 

1-عند إخراجه من الفريزر مباشرة إذا ظهرت منه أي رائحة كريهة يفضل التخلص منه .

2-يفضل ترك الدجاج بعد إخراجه من الفريزر حتى يذوب الثلج الموجود عليه  إذا ظهرت رائحة غير مقبولة نتخلص منه .

3-لون الدجاج إذا تحول لرمادى أو أزرق يجب التخلص منه.

4-اذا كان الملمس لزج بطريقة غير معتادة يعني ذلك أنه فسد.


الدجاج الفاسد

الفراخ الفاسدة

الطب البيطرى

علامات فساد الدجاج

فساد الدجاج فى الفريزر



الموضوعات المتعلقة

خطة جديدة لدعم المنتجات المصرية فى الخارج.. "صناعة النواب": هيئة سلامة الغذاء تواصل دورها الرقابى لضمان الجودة والصحة العامة.. وتطالب بوضع استراتيجية جديدة وزيادة عدد المنشآت والمقار على مستوى الجمهورية

السبت، 27 أغسطس 2022 08:00 ص

حملات تفتيشية للتأكيد على سلامة الأغذية بمحال ومطاعم الغردقة ..صور

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:16 م

124 مليون جنيه زيادة متوقعة فى إيرادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء

السبت، 09 يوليه 2022 05:00 ص

"القومية لسلامة الغذاء" ترفع مخصصات العلاج الطبى لعامليها بنسبة 172%

الجمعة، 08 يوليه 2022 07:00 ص

دورات تدريبية مكثفة للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على صحة وسلامة الغذاء الآمن

الأحد، 03 يوليه 2022 11:09 ص

"صناعة النواب" تبحث الدور الرقابى لهيئة سلامة الغذاء وعدم وجود فروع لها بالمحافظات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:15 م

"صناعة النواب" توصى بتوفير مقر دائم لهيئة سلامة الغذاء بالقاهرة

الجمعة، 17 يونيو 2022 12:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة