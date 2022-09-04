ضبط طن مجمدات منتهية الصلاحية فى حملة بسوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقته الدكتور ريمون فايز والدكتور حسام أمين، حملة بالاشتراك مع ادارة حماية المستهلك بمديرية التموين بناء علي تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 كيلو من المجمدات منتهية الصلاحية قبل تداولها في الأسواق وأكد مدير ادارة المجازر أن ادارة المجازر تعمل جاهدة لمنع أي محاولة غش في الغذاء للمواطنين بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك برئاسة الدكتورة سحر عجاج مديرة الادارة على التعاون الدائم لصالح المستهلك السوهاجي.



المجمدات المضبوطة