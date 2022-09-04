اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط طن مجمدات منتهية الصلاحية فى حملة بسوهاج.. صور

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:42 م
ضبط طن مجمدات منتهية الصلاحية فى حملة بسوهاج.. صور المضبوطات
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج،  برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقته الدكتور  ريمون فايز والدكتور حسام أمين، حملة  بالاشتراك مع ادارة حماية المستهلك بمديرية التموين بناء علي تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 كيلو  من المجمدات منتهية الصلاحية قبل تداولها في الأسواق وأكد مدير ادارة المجازر أن ادارة المجازر تعمل جاهدة لمنع أي محاولة غش في الغذاء للمواطنين بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك برئاسة الدكتورة  سحر عجاج مديرة الادارة  على التعاون الدائم لصالح المستهلك السوهاجي.

المجمدات المضبوطة
المجمدات المضبوطة

 

مدير ادارة المجازر مع اعضاء الحملة
مدير ادارة المجازر مع اعضاء الحملة

 


سوهاج

المجمدات

الطب البيطرى

محافظ سوهاج

حملة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة