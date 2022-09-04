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السجن 3 سنوات لعاملين في اتهامهما بتهديد شخص بسوهاج

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:37 م
السجن 3 سنوات لعاملين في اتهامهما بتهديد شخص بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "م.ب" و"م.أ" عاملين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بتهديد شخص بإطلاق النار عليه من سلاح نارى كان بحوزتهما، بدائرة مركز المراغة .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثى، ووئام سامى، بأمانة سر سيد على بكر.

 

تعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة تهديد أحد الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى عليه، بأن قاما بتهديده بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

جنايات سوهاج

السجن

المراغة



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