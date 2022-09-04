صور الأقمار الصناعية تظهر مدى ضخامة فيضانات باكستان المدمرة من الفضاء

كتبت ريهام عبد الله

التقطت الأقمار الصناعية صورًا تظهر حجم الدمار الكبير الذى خلفته الفيضانات المروعة فى باكستان، إذ أظهرت صور قدمتها "ناسا" و"ماكسار" حجم المياه التى خلفتها الفيضانات الشديدة، والصور تظهر الأراضى الباكستانية، وهى غارقة فى المياه، حتى من الأعلى وعلى ارتفاع كبير للأقمار الصناعية، وكشفت عن مدى ضخامة فيضانات الرياح الموسمية هذا العام، وفقا لنيويورك بوست.

الأمطار الموسمية ليست غريبة على باكستان، إذ يمكنهم وضع علامة على التقويم من يونيو إلى سبتمبر، وهو وقت سقوط الأمطار، ومع ذلك، استمر هطول الأمطار هذا العام، وكانت أكثر كثافة ودمارًا من معظم السنوات، ووفقًا لوكالة ناسا، فقد تلقت بعض المقاطعات بالفعل من خمسة إلى ستة أضعاف متوسط هطول الأمطار السنوى.



باكستان قبل تغطية أجزاء من أراضيها بمياه الفيضانات

كما أدى ذوبان الجليد والثلوج فى الجبال إلى تفاقم المشكلة، إذ تمتلك باكستان أعلى تركيز للجليد خارج المناطق القطبية، وفقًا لوكالة ناسا، وتتراكم الأمطار الذائبة والرياح الموسمية فى الجداول الجبلية وتسرع منحدرات التلال، مما يؤدى إلى اندلاع الانهيارات الأرضية.

وأعلنت السلطات الباكستانية أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 1265 قتيلاً، وأفادت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية فى بيان، أن 57 شخصًا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم 38 قضوا فى إقليم السند الجنوبي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا فى عموم البلاد إلى 1265 قتيلاً، مبينة أن حصيلة القتلى فى إقليم السند بلغت 502 قتيل، منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات فى منتصف يونيو الماضى.

وأضاف البيان، أنه خلال اليوم الأخير لقى 17 شخصًا مصرعه إثر حوادث متعلقة بالفيضانات فى إقليم خيبر بختنخوا، مما يرفع إجمالى قتلى الإقليم إلى 285 قتيلاً، كما لقى 257 شخصًا مصرعهم فى إقليم بلوشستان، و188 آخرين فى إقليم البنجاب منذ بداية الفيضانات.



صورة من الفضاء للمياه تغرق باكستان

وبلغ إجمالى الإصابات أكثر من 6 آلاف شخص منذ منتصف يونيو الماضى، فى الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات، فى حين تضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومترًا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرًا، و949 ألفا و858 مسكنًا فى جميع أنحاء باكستان.

وأفادت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية، فى بيان، أن 57 شخصًا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم 38 قضوا فى إقليم السند الجنوبى، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا فى عموم البلاد إلى 1265 قتيلاً، مبينة أن حصيلة القتلى فى إقليم السند بلغت 502 قتيل، منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات فى منتصف يونيو الماضى.



فيضانات باكستان

ويذكر أنه في وقت سابق، أظهرت صور مذهلة للأقمار الصناعية، حجم الفيضانات القياسية التى ضربت باكستان، وكيف حول فيضان نهر السند جزءا من إقليم السند إلى بحيرة داخلية بعرض 100 كيلومتر.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية – في وقت سابق - فقد أصبحت أجزاء من باكستان تحت الماء الآن، بعد رياح موسمية قوية تسببت فى أكبر هطول للأمطار فى الذاكرة الحية، وأظهرت الصور التى التقطت فى 28 أغسطس، بجهاز استشعار الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، كيف غمر مزيج من الأمطار الشديدة وفيضان نهر السند أغلب أجزاء إقليم السند فى الجنوب.

وعرض التقرير صورتين التقطتا فى أغسطس 2021 وأغسطس 2022، أظهر الفارق بينهما كيف أن الفيضان حول منقطة مساحتها 100 كيلومتر تقريبا وعرضها 62 ميلا من حقول زراعية إلى بحيرة عملاقة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فى باكستان، فإن الرياح الموسمية هذا العام هى الأكثر رطوبة فى البلاد من أن بدأت التسجيل عام 1961، ولا يزال هناك شهرا متبقيا على الموسم.