اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: واشنطن تطور مسيرات مخصصة لحمل واستخدام الأسلحة البيولوجية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 08:00 م
روسيا: واشنطن تطور مسيرات مخصصة لحمل واستخدام الأسلحة البيولوجية طائرة مسيرة
أ ش أ

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كشف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي الروسي، إيجور كيريلوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" عن معلومات تفيد بتطوير واشنطن لمسيرات مخصصة لحمل واستخدام الأسلحة البيولوجية. 


وقال كيريلوف إن أوكرانيا سعت للحصول على مسيرات "بيرقدار" مزودة بهذه التقنية، مضيفا : "لدينا معلومات حول تطوير وإصدار براءات اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لمسيرات مخصصة لحمل واستخدام الأسلحة البيولوجية"، لافتا إلى أن وصف براءة الاختراع ينص على أنه باستخدام هذه المسيرات يمكن تدمير قوات العدو أو إعاقتها دون تعرض أفراد الجيش الأمريكي للخطر، وبالنظر لهذه المعلومات فإن اهتمام أوكرانيا بالحصول على مثل هذه المسيرات يمثل مصدر قلق خاص.


وأشار إلى أن البنتاجون يعتزم نقل برامجه البيولوجية غير المكتملة من أوكرانيا إلى دول الاتحاد السوفيتي سابقا وأوروبا الشرقية ودول البلطيق، مؤكدا أن التوسع في شبكة المختبرات البيولوجية العسكرية يشكل تهديدا لأمن روسيا.


وكان كيريلوف قد أعلن، في وقت سابق، عن اجتماع لدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية الأسبوع المقبل في جنيف لمبادرة روسية لبحث خرق واشنطن لكييف لالتزاماتهما.


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