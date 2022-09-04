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روسيا: الجيش الأوكراني خسر دبابة وأكثر من 150 شخصا خلال صدامات نيكولاييف

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:42 م
روسيا: الجيش الأوكراني خسر دبابة وأكثر من 150 شخصا خلال صدامات نيكولاييف الدبابات الأوكرانية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت خلال اليوم 11 دبابة وأكثر من 150 شخصا في اتجاه -كريفوي روج. 


وقال بيان للدفاع الروسية: "إنه بالقرب من منطقة (رومانوفكا ــ نيكولاييف) أُسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، منوها بتدمير مستودع ذخيرة وأكثر من 120 جنديا أوكرانيا في "كراماتورسك" بدونيتسك بأسلحة عالية الدقة. 


وأشار بيان الدفاع الروسية أيضا إلى تدمير نقاط الانتشار المؤقت لوحدات لواء الهجوم الجوي الــ 80، ومخزن ذخيرة بالقرب من منطقة كراماتورسك في دونيتسك.

 


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