اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:01 م
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رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر يتابع آخر المستجدات بخطة رصف الشوارع

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:04 م
رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر يتابع آخر المستجدات بخطة رصف الشوارع رئيس مدينة القصير يتفقد رصف الطرق
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تابع اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، اليوم السبت، خطة الرصف بمناطق امتداد الأمل والتقسيمات الشمالية، يرافقه مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وممثلو الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

ووجه رئيس مدينة القصير، بضرورة ارتفاع نسب معدلات التنفيذ ، والالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية فى أعمال الرصف، مشددا على إزالة جميع العوائق بالشوارع المستهدفة .

وأوضح رئيس المدينة بأنه جارى العمل بشوارع صباح السالم وهيكل من حيث التمهيد وتركيب البلدورات ، وكذلك عدد من الشوارع الداخلية بتقسيم النزهة لاستكمال خطة الإنارة العامة بها.


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