اليوم السابع
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ديلى ميل: الشرطة لن توفر تأمين للأمير هارى وميجان أثناء رحلتهم إلى مانشستر

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:07 م
ديلى ميل: الشرطة لن توفر تأمين للأمير هارى وميجان أثناء رحلتهم إلى مانشستر الأمير هارى وميجان ماركل
كتب فارس البدري

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تستمر معركة الأمير هاري وميجان ماركل، مع الشرطة البريطانية حول توفير التأمين اللازم لهما أثناء تواجدهما في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، حيث تم الكشف عن أنهما سيضطران إلى استخدام حراسهما الشخصيين خلال رحلة إلى مانشستر، يوم الاثنين، وبحسب ما ورد هبط الزوجان على أرض المملكة المتحدة، صباح أمس، بعد رحلة تجارية، ولم يبد أن أطفالهما معهما فى أول عودة إلى البلاد منذ اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو، حسبما ذكر في صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

الامير هاري و ميجان
الامير هاري و ميجان

لكن التوترات لا تزال قائمة بشأن معركة الأمير هارى القانونية مع وزارة الداخلية بسبب رفضها توفير حماية بوليسية مشددة لعائلة ساسكس على الرغم من أنها عرضت دفع ثمنها، والآن يواجه الزوجان الاعتماد على موظفي الأمن ومنظمى الأحداث للحفاظ على سلامتهما فى حدث One Young World الذى سيحضرونه فى مانشستر، غدًا، وفقًا لصحيفةthe sun البريطانية.

One Young World هي منظمة تروج للقادة الشباب وتجمع المجتمعات من جميع أنحاء العالم ، وتدعم النشطاء الشباب والممثلين بمشاريع مؤثرة، وتدعم ميجان، المنظمة، التي سبق لها أن شهدت حضور متحدثين مثل إيما واتسون لعدة سنوات.

الامير هاري و ميجان ماركل
الامير هاري و ميجان ماركل

ومن المتوقع أن تلقي ميجان ماركل، الخطاب الرئيسي في افتتاح المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، يوم الاثنين، وأكد متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى، لـ"MailOnline"، أن أمن الزوجين يتم تأمينه بشكل خاص، فيما تورط الأمير هارى، فى معركة قانونية مطولة مع وزارة الداخلية البريطانية بعد أن رفضت سابقًا توفير حماية الشرطة للزوجين للعودة إلى البلاد بعد أن تراجعا عن واجباتهما الملكية وانتقلا إلى كاليفورنيا.

اتخذ دوق ساسكس، البالغ من العمر 37 عامًا، إجراءات قانونية ضد الوزارة بعد أن قيل له إنه لن يحصل على نفس الدرجة من الحماية الشخصية عند زيارته من الولايات المتحدة، وتحدث ممثلوه سابقًا عن رغبته في إحضار زوجته ميجان ماركل، وأبنائهما آرتشي، وليليبت، للزيارة من الولايات المتحدة، لكنهم "غير قادرين على العودة إلى منزله" لأن الأمر خطير للغاية.


الأمير هاري

العائلة الملكية

ميجان ماركل

دوق ساسكس

هارى وميجان ماركل

الشرطة البريطانية



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