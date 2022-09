الأمير هارى يعقد أول مؤتمر صحفى له منذ الاستقالة من العائلة الملكية فى ألمانيا

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأمير هارى سيعقد أول مؤتمر صحفى له منذ استقالته من مهامه الرسمية في العائلة الملكية البريطانية، فى حدث Invictus Games فى ألمانيا، هذا الأسبوع، لكنه لن يجيب على أى أسئلة.

عاد الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس، إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ حضوره اليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث، وسيظهر هارى وميجان، فى أحداث فى لندن ومانشستر، بالإضافة إلى السفر لألمانيا للاحتفال بـ Invictus Games.

سيظهر دوق ساسكس فى مؤتمر صحفى، فى حدث دوسلدورف، وسيلقى ملاحظات، لكنه لن يبقى للاجابة على أسئلة، ويأتى ذلك وسط تقارير تفيد بأنهم وصلوا اليوم إلى المملكة المتحدة على متن الطيران التجارى، وبدا أنهما بدون طفليهما أرشى وليليبت.

سيتوجه الثنائى إلى مانشستر، يوم الإثنين، لحضور قمة One Young World، وهى حدث يجمع قادة شباب من أكثر من 190 دولة، كما ستلقى ميجان ماركل، مستشارة المنظمة، الكلمة الرئيسية فى حفل الافتتاح.

وقالت منظمة One Young World إنهم سيلتقون أيضًا بمجموعة من مندوبى القمة الذين يقومون بمجهود كبير بشأن المساواة بين الجنسين"، وسيتوجه الزوجان بعد ذلك إلى ألمانيا لحضور حدث Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go الذى يقام يوم الثلاثاء، قبل العودة إلى المملكة المتحدة لحضور حفل جوائز WellChild فى لندن، حيث سيلقى هارى خطابًا يوم الخميس.

ستكون زيارتهم إلى المملكة المتحدة هى المرة الأولى التى يعودون فيها إلى البلاد منذ احتفالات اليوبيل فى أوائل يونيو، عندما حضروا قداس الشكر فى كاتدرائية القديس بولس، ويأتى ذلك بعد أيام قليلة من مقابلة ميجان المثيرة للجدل مع مجلة The Cut التى قالت فيها إن الأمر يتطلب "الكثير من الجهد" للتسامح وألمحت إلى أنها تستطيع "قول أى شيء"، وتأتى رحلة هارى وميجان فى نفس الأسبوع الذى من المقرر أن يعلن فيه عن رئيس الوزراء الجديد وتطلب منه الملكة اليوابيث تشكيل حكومة جديدة.