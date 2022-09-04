تعرف على مشروعات "حياة كريمة" بالوحدة المحلية بقرية برطباط في المنيا

يتابع "اليوم السابع" المشروعات التي تقام ضمن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى بالوحدة المحلية لقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا.
وتضم مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا 192 قرية و757 تابعا فى 5 مراكز بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه، وذلك فى 19 قطاعا.. وإليك مشروعات المبادرة بالوحدة المحلية بقرية برطباط..
1-مشروع محطة الصرف الصحي
2- إنشاء مشروع مجمع الخدمات
3- إنشاء المجمع الزراعى بقرية برطباط
4- إنشاء الوحدة البيطرية
5- إنشاء عمارات سكنية بقرية التوفيقية 7
6- محطة معالجة صرف صحي بقرية برطباط
7- تقام المحطة على مساحة 11 ألف فدان
8- تخدم المحطة 17 قرية
9-الطاقة الإنتاجية 20 ألف متر مكعب
10- تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية برطباط مشروع
11- مجمع الخدمات الزراعي
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