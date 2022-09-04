بدء العمل بلجنتي أورام الكبد والقولون التقرحى بعيادات التأمين الصحي ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مستجدات سير العمل بمنظومة التأمين الصحى، والخدمات المستحدثة لتحسين مستوى الخدمة فى هذا القطاع، والذى يخدم شريحة كبيرة من المواطنين وتمكينهم من تلقى أعلى مستوى من الخدمات الطبية، وذلك فى إطار من التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين الصحى بقيادة الدكتور محمد ضاحى.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى ببنى سويف، لاستعراض عدد من الجهود والخطوات التى قام بها الفرع فى مجال تطوير مستوى الخدمات المقدمة بمستشفى وعيادات والتأمين الصحى المنتشرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تتضمن العديد من الخدمات من كشف وصرف علاج إجراء عمليات وغيرها.

حيث أوضح "يحيى" أنه تقرر بدء العمل فى لجنة أورام الكبد بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة، والتى سوف تعقد يوم "السبت" من كل أسبوع، وتضم فى عضويتها نخبة من الأساتذة والاستشاريين من كلية الطب بجامعة بنى سويف ( الدكتور أحمد حسن أستاذ طب الأورام، الدكتور أحمد عبد الباسط أستاذ الأشعة، الدكتورة الزهراء محمد فهمى مدرس الكبد والجهاز الهضمى).

هذا بالإضافة إلى بدء العمل بلجنة القولون التقرحى بالعيادة الشاملة بشارع صلاح سالم والمقرر عقدها " الأحد" من كل أسبوع وتضم فى عضويتها (الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الفقى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، الدكتور رجائى أحمد عيد أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمى، الأستاذ الدكتور هانى سيد عرفات أستاذ مساعد الباطنة العامة، والدكتور جمال شعبان مقرر اللجنة)، حيث يتم العمل باللجان الطبية بمتابعة من : الدكتورة رضا محمود مدير عام إدارة الشؤون الطبية، والدكتورة هالة عبد العظيم مدير العيادة الشاملة والدكتورة هناء رويعى مدير عيادة السلام.

من جهتها أشارت دكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات والمشرف على اللجان، أنه سيتم عرض جميع حالات أورام الكبد القديمة والحديثة على لجنة أورام الكبد ليتم اتخاذ القرار العلاجى أو التردد الحرارى أو الحقن الشريانى من خلال اللجنة، وكذلك يتم طلب الفحوصات للتشخيص المبدئى سونار على البطن والحوض وتحليل AFP وأشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد "إذا لزم الأمر"، وفى حال احتمال وجود بؤر كبدية يتم تحويل الحالات من لجنة الكبد إلى لجنة أورام الكبد.

أما بالنسبة لحالات القولون التقرحى فيتم العرض على استشارى الكبد والجهاز الهضمى لطلب الفحوصات أولاً ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى العلاج البيولوجى إلى لجنة القولون التقرحى لتقييم الحالة وتأهيلها للعرض على اللجنة العليا، فيما يتم عمل قرار ثلاثى للعرض على اللجنة العليا بالنسبة للحالات التى تحتاج إلى العلاج المناعى ( Cellecept - Neoral - azathioprine).