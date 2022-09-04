الكرملين: الغرب يريد التباهي بتوجيه ضربات جديدة لروسيا عبر "التأشيرات"

أ ش أ

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف "إن مشكلة تأشيرات الروس إلى الدول الغربية لطالما كانت بمثابة حجر عثرة، ولكن الغرب يريد فقط التباهي بتوجيه ضربات جديدة لروسيا في هذا المجال".



وأضاف بيسكوف للبرنامج التلفزيوني "موسكو ـ الكرملين ـ بوتين" بقناة (روسيا 1) اليوم الأحد، ردا على سؤال حول موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين روسيا والاتحاد الأوروبي: "لقد كان هذا دائما حجر عثرة، على الرغم من أننا تمكنا في وقت سابق من إحراز تقدم جاد في هذا الموضوع"، معتبرا ما يحدث ليس جديدا.



وتابع: "هم بحاجة إلى التباهي بضربات جديدة لروسيا"، مؤكدا أن الأمر سيكون مزعجا للغاية في حال فرض مثل هذه القيود لأنه غير مسبوق.



وأكد بيسكوف أن هذا الموضوع سيتطلب ردا جادا وحازما من جانب روسيا .



كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا مؤخرا على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مما سيجعل الحصول عليها أطول وأكثر صعوبة وأكثر تكلفة، فيما فشلوا في الاتفاق على فرض حظر كامل على منح التأشيرات للمواطنين الروس.



