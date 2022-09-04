اليوم السابع
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السلطات الأفغانية تعلن مقتل 4 أطفال أثناء لعبهم بعبوة ناسفة من مخلفات الحرب

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:00 ص
السلطات الأفغانية تعلن مقتل 4 أطفال أثناء لعبهم بعبوة ناسفة من مخلفات الحرب الشرطة الافغانية
كتب : أحمد علوى

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أعلنت السلطات الأفغانية، السبت، مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب أحضروها إلى مدرستهم جنوبي البلاد.

وقال مكتب قائد شرطة ولاية هلمند الجنوبية، في بيان، إن "4 أطفال قتلوا وأصيب 3 آخرون أثناء لعبهم بعبوة ناسفة غير منفجرة من مخلفات الحرب أحضروها إلى مدرستهم"، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضاف البيان أن أعمار الأطفال القتلى والجرحى تراوحت بين 7 و14 عاما.

وعانت أفغانستان عقودا من الحرب، ولا تزال نتائجها تشكل خطورة كبيرة على الأطفال الذين غالبا ما يجمعون الخردة المعدنية لبيعها لإعالة أسرهم، وبالتالي يقتل الكثير منهم، أو يشوهون عندما يصادفون ألغاما غير منفجرة.

 

 


افغانستان

عبوة ناسفة

مقتل اطفال فى افغانستان

طالبان

الحرب



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