اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:43 م
الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1495 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الدائمين في شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
 
ونص القرار، والذي حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على:
صندوق العاملين بشركة السكر
صندوق العاملين بشركة السكر
 
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوإلى 5 ملايين عضو، بإجمإلى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
شروط العضوية
شروط العضوية
 
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة وأحدة أو عمل وأحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
صندوق تأمين
صندوق تأمين
 
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

شركة السكر والصناعات التكاملية

الرقابة المالية

صندوق تامين

هيئة الرقابة المالية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة