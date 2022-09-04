اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لدعم المزارعين

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:04 م
الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لدعم المزارعين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية".

السيسي

الرئيس السيسي

مصطفي مدبولي

وزير الزراعة

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة