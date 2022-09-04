التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها عقب إصابتها بحالة تسمم فى البلينا بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة وتقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعها أثناء محاولة إسعافها، وذلك عقب تناولها الطعام دون غسل يديها بعد وضعها سم الفئران بأركان المنزل، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بإصابة ربة منزل بحالة إعياء شديد وتم نقلها للمستشفى للعلاج، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث البلينا بوصول المدعوة "منال ح ع" 35 سنة ربة منزل إلى المستشفي المركزى بالبلينا، وتقيم دائرة مركز البلينا، مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة.

وبسؤالها شفاهةً قررت قيامها بوضع "سم فئران" بأركان المنزل وتناولت الطعام دون غسل يدها، مما أدى لإصابتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وبسؤال زوجها "ذكى م ع" 47 سنة عامل ووالدتها "أنعام أ م" 56 سنة ربة منزل ويقيمان دائرة المركز، قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.