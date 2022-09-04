اعرف مواعيد فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن مناطق مبارك 5، والخزان العالي، وبيتكم.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بعد غدا الثلاثاء عن موزع الفرعون سيكشان 1 و3، ويوم الأربعاء عن موزع الفرعون سيكشان 5 و 6 وذلك من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.