إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.