إزاى تعالجى طفح الحفاضات عند الأطفال؟

كتبت نهير عبد النبى

طفح الحفاضات هو حالة جلدية شائعة جدًا لدى الأطفال دون الثانية من العمر وينتج عن ملامسة الجلد للبول والفضلات في الحفاض، عادة ما تكون الحالات الخفيفة غير مؤلمة ولكن الطفح الجلدي الحاد الناتج عن الحفاض يمكن أن يسبب عدم الراحة والضيق للأطفال.

وحسب ما ذكره موقع healthdirect فأن العرض الرئيسي لطفح الحفاض هو الجلد الأحمر الخشن في منطقة الحفاض، وقد ينتشر الطفح الجلدي في بطن الطفل أو إلى أعلى ظهره وقد يرتفع الجلد أو يتورم.

في بعض الأحيان يكون الطفح الجلدي متقطعًا، و سيكون مؤلمًا ويسبب حكة لطفلك هذا يمكن أن يجعلهم سريع الانفعال أو غير مستقر.

يحدث طفح الحفاض أحيانًا بسبب البكتيريا أو الخمائر أو الصابون أو المنظفات أو مناديل الأطفال المبللة يمكن لبعض الحالات أن تجعل طفح الحفاض أسوأ وتشمل هذه الأكزيما والصدفية والقلاع أو القوباء.

قد ينصح طبيبك بكريمًا طبيًا لعلاج طفح الحفاض إذا كان سببها أكزيما أو عدوى جلدية ، سيحتاج طبيبك إلى إعطائك العلاج المناسب.

كيف يتم علاج طفح الحفاضات؟

إذا كان طفلك يعاني من طفح الحفاض، فهناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إدارة الحالة:

-استخدام نوعية جيدة، حفاضات يمكن التخلص منها

-حاولي ترك حفاض طفلك بعيدًا كلما أمكن ذلك، سيبقي هذا جلد طفلك جافًا وبعيدًا عن أي تلامس مع البول أو البراز حاولي وضع طفلك على منشفة أثناء وقت الاستلقاء على البطن أو أي لعبة على الأرض يجب أن تشاهد دائمًا أنها لم تبلل المنشفة أو تلوثها حتى لا تترك على منشفة مبللة

-استخدم الماء الدافئ فقط لتنظيف منطقة الطفح الجلدي

-تجنب الصابون ومناديل الأطفال المعطرة لأنها يمكن أن تهيج الجلد

-استخدمي المناشف الناعمة أو القطن عند تجفيف الجلد وامسحي المنطقة برفق

-ضعي كريم عازل بعد تغيير كل حفاض المنتجات التي تحتوي على كريم الزنك ومرهم أكسيد الزنك والفازلين كلها مناسبة ، يمكنك أيضًا أن تسأل الصيدلي عن كريمات طفح الحفاض.

-لا تستخدم بودرة التلك أو المطهرات.