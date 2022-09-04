إحالة عاطلين للجنايات ضبط بحوزتهما مواد مخدرة فى المرج

أمرت نيابة المرج بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة والاتجار فى المواد المخدرة، وقامت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، باستهداف العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة، بنطاق دائرة قسم شرطة المرج، وتم ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت من ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 3 سلاح أبيض)، بحوزة شخصين حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبمواجهتما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.