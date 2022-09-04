اليوم السابع
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إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج المخدرات فى المرج

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:09 م
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج المخدرات فى المرج محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة على عملائهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم.
 
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين، وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزن3.456 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 
بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية ، عقب انتهاء التحقيقات معهما.
 

المحاكمة الجنائية

تشكيل عصابي

ترويج المخدرات

المواد المخدرة

قسم المرج



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