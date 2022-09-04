أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى بليغ حمدى وفايزة أحمد الخميس المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أولي الحفلات الفنية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بالموسم الفني الجديد يوم الخميس المقبل الموافق 8 من سبتمبر الجاري ، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

وذلك إحتفالات بذكري رحيل كل من الموسيقار الكبير بليغ حمدي وكروان الشرق الفنانة فايزة أحمد، يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أجمل ألحان ملك الموسيقي منها موسيقي ألف ليلة وليلة أداء الفرقة الموسيقية،وحدي قاعدة في البيت،قولوا ل عين الشمس أداء الفنانة شمس إبراهيم ، جانا الهوي، التوبة أداء الفنان كريم زيدان، أنا قلبي إليك ميال، حمال الأسية أداء الفنانة دعاء رجب، موعود أداء الفنان ياسر سعيد.

وبالفاصل الثاني من الحفل يقدم نجوم الفرقة أجمل ما تغنت به الفنانة فايزة أحمد منها أه يا أسمراني،أنا باستناك أداء الفنانة ندى غالب،ميتا أشوفك،بهية أداء الفنان السيد وهب الله،وقدرت تهجر،بيت العز أداء الفنانة شروق،أي دمعة حزن أداء الفنان محمد متولي،ياحبيبتي يا مصر أداء نجوم الفرقة.

يذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ‏بدأ تأسيسها في يونيو عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق ، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

قدمت الفرقة حفلات فنية ناجحة علي جميع مسارح دار الأوبرا المصريةو لاقت استحسان الجماهير و شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرا.